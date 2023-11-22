Євро-2024: фінішував груповий етап відбору, визначився 21 фіналіст турніру
За підсумками групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи з футболу визначився 21 учасник фінального турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Володарем останньої путівки, яка розігрувалася за підсумками групового етапу, стала збірна Хорватії, яка перемогла з рахунком 1:0 Вірменію, яку очолює український тренер Олександр Петраков.
Хорвати набрали 16 очок та фінішували у групі D другими, слідом за Туреччиною, яка здобула 17 пунктів.
Також на Євро-2024 зіграють господарі турніру з Німеччини та Іспанія, Шотландія, Франція, Нідерланди, Англія, Італія, Албанія, Чехія, Бельгія, Австрія, Угорщина, Сербія, Данія, Словенія, Румунія, Швейцарія, Португалія та Словаччина.
Ще три фіналісти ЧЄ-2024 визначаться у плей-офф, де зіграє збірна України та ще 11 команд з найкращим рейтингом у Лізі націй-2022/23, які не вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору.
Жеребкування плей-офф відбудеться 23 жовтня, за його підсумками учасники будуть розбиті на три групи по 4 команди. Вони зіграють півфінальні та фінальні матчі за путівки.
Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна в заключному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.
На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.
Фото: flashscore.ua
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