Євро-2024: стало відомо, де Україна зіграє фінал плей-офф відбору

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Перший номінально домашній поєдинок збірної України у 2024 році пройде 26 березня. В УАФ обрали польський Вроцлав та стадіон "Тарчінський Арена".

"На жаль, через війну з РФ міжнародні футбольні матчі на території України організовувати не можна. Тому президія УАФ після консультацій із тренерським штабом зупинила свій вибір на польському Вроцлаві. На наше рішення серед інших факторів вплинув досвід організації в цьому місті поєдинку відбору Євро-2024 Україна - Англія, який відбувся 9 вересня 2023 року. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували збірну України, яка зіграла з лідером групи внічию - 1:1. Сподіваємося, що й у березні наступного року збірна України здобуде у Вроцлаві результат, який всіх нас задовольнить", - прокоментували вибір в УАФ.

У стиковому матчі Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Вирішальний поєдинок запланований саме на 26 березня.

Якщо синьо-жовті не пройдуть балканців, то 26 березня прийматимуть у Вроцлаві команду, що програє в паралельній парі, у контрольному матчі.

У разі виходу на Євро-2024 наша команда зіграє у квартеті E. Серед суперників - Бельгія, Словаччина та Румунія.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.