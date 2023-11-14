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Євро-2024: Тренер збірної Італії вніс зміни до складу команди перед матчем з Україною

14 листопада, 2023 вiвторок
17:20
Спорт Лучано Спаллетті

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті змінив заявку команди на матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та України

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

До складу збірної Італії додано захисників Мануеля Ладзарі ("Лаціо") та Крістіано Бірагі ("Фіорентина"). Ці гравці мають замінити захисників "Мілана" й "Аталанти" Давіде Калабрію та Рафаеля Толоя.

Проти України також не зіграє воротар "Наполі" Алекс Мерет.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (усі - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1");

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Італія
Збірна України
Євро-2024
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