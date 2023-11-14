Євро-2024: Тренер збірної Італії вніс зміни до складу команди перед матчем з Україною

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

До складу збірної Італії додано захисників Мануеля Ладзарі ("Лаціо") та Крістіано Бірагі ("Фіорентина"). Ці гравці мають замінити захисників "Мілана" й "Аталанти" Давіде Калабрію та Рафаеля Толоя.

Проти України також не зіграє воротар "Наполі" Алекс Мерет.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (усі - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1");

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.