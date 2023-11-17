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Євро-2024: визначилися 11 учасників чемпіонату Європи з футболу

17 листопада, 2023 п'ятниця
07:03
Спорт Віталій Миколенко, Георгій Бущан та Кайл Вокер (зліва - направо), Україна - Англія

У четвер, 16 листопада, збірні Угорщини та Словаччини достроково забезпечили собі участь у фінальній частині Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Угорщина гарантувала собі місце на ЧЄ завдяки нічиїй 2:2 з Болгарією, яка допомогла зберегти їй лідерство у групі G та зробила недосяжною для конкурентів з Чорногорії. 

Словаччині забезпечила вихід до фінальної частини перемога над Ісландією - 4:2. Словаки у групі J закріпилися на другій позиції та стали недосяжними для Люксембургу. 

Окрім Угорщини та Словаччини, до фінальної частини Євро-2024 вийшли господарі турніру з Німеччини, а також Франція, Бельгія, Португалія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія та Англія.

За підсумками відбіркового турніру визначиться 21 учасник ЧЄ. Ще три збірні потраплять туди за підсумками плей-офф. Там зіграють 12 найрейтинговіших команд Ліги націй-2022/23. Матчі відбудуться у березні 2024 року.

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. 

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Збірна України
Євро-2024
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