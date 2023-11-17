Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі. Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.

У завершальному, 10-му турі кваліфікації, збірна України зіграє проти Італії. Для виходу на ЧЄ нашій національній команді потрібна перемога.

Турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: УАФ

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.