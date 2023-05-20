Фігуранту справи про "зливи" Пентагону Тейшейрі продовжили термін тримання під вартою
Суд окружного суду штату Массачусетс ухвалив залишити 21-річного військовослужбовця Національної гвардії США Джека Тейшейру, який фігурує у розслідуванні про витік секретних документів Пентагону, під вартою до початку суду
Про це повідомляє Reuters.
Стало відомо, що адвокати Тейшейри просили відпустити його під домашній арешт, але суддя вирішив, що той може стати об'єктом уваги з боку іноземних урядів, які прагнутимуть отримати більше інформації. Тейшейра перебуватиме у в'язниці округу Плімут на південь від Бостона – адміністративного центру Массачусетсу.
Нагадаємо, Джек Тейшейра був заарештований Федеральним бюро розслідувань 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс.
Прокурори стверджують, що 21-річний хлопець передав секретні документи, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.
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Відомо, що Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.
"Злиті" документи містили надсекретну інформацію США про союзників і супротивників. Президент США Джо Байден розпорядився провести розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту.
У судових документах, поданих раніше цього тижня, прокурори також заявили, що керівники Тейшейри двічі – у вересні й жовтні 2022 року – робили йому зауваження через поводження з секретною інформацією. Але це не призвело до обмеження йому доступу до неї.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- 14 квітня підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність.
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