Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що адвокати Тейшейри просили відпустити його під домашній арешт, але суддя вирішив, що той може стати об'єктом уваги з боку іноземних урядів, які прагнутимуть отримати більше інформації. Тейшейра перебуватиме у в'язниці округу Плімут на південь від Бостона – адміністративного центру Массачусетсу.

Нагадаємо, Джек Тейшейра був заарештований Федеральним бюро розслідувань 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс.

Прокурори стверджують, що 21-річний хлопець передав секретні документи, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

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Відомо, що Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

"Злиті" документи містили надсекретну інформацію США про союзників і супротивників. Президент США Джо Байден розпорядився провести розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту.

У судових документах, поданих раніше цього тижня, прокурори також заявили, що керівники Тейшейри двічі – у вересні й жовтні 2022 року – робили йому зауваження через поводження з секретною інформацією. Але це не призвело до обмеження йому доступу до неї.