Фінські сейсмологи знову зафіксували вибухи поблизу "Північних потоків"

Про це повідомляє видання Ilta-Sanomat.

Уточнюється, що це сталося 20 та 21 жовтня поряд із російськими Приморськом та Виборгом. Ще один вибух зареєстрували в п'ятницю приблизно в цьому ж районі в тому ж проміжку часу.

За даними автоматичної системи вимірювань Інституту сейсмології університету Хельсінкі це вибухи чи обвалення.

"Вони були виявлені та ідентифіковані. Це вибухові сигнали. Принаймні це не землетруси", - пояснив сейсмолог Ярі Кортстрем.

Мережа сейсмічних станцій університету Хельсінкі автоматично вимірює сейсмічні події у Фінляндії та її околицях. Система виявляє навіть дуже малі вибухи.

Причини останніх вибухів наразі обговорюються. Кортстрем каже, що в найбезневинніших випадках вибухи відбуваються через поглиблення або днопоглиблення судноплавного каналу. Він каже, що такі вибухи були зафіксовані і перед Вуосаарі, наприклад, при поглибленні судноплавного каналу порту. Іншою можливістю можуть бути військові навчання, коли, наприклад, було підірвано глибинні бомби або міни.

Відзначимо, що фінські вимірювальні станції також зафіксували вибухи поблизу труб "Північних потоків" наприкінці вересня. Обидві гілки "Північних потоків" також проходять через Фінську затоку, поблизу місця останніх вибухів.

26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску

Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається , що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

У Німеччині схиляються до російського сліду диверсій на "Північних потоках", а шведи вперше оприлюднили фото й відео пошкодженої ділянки. Після місяця підготовки , німецькі вчені починають досліджувати причини пробоїн на газопроводі "Північний потік-1" за допомогою дронів та робота.

У Данії причиною витоків в "Північних потоках" назвали "добре сплановані потужні підриви".

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