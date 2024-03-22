Євро-2024: Україна зіграє проти Ісландії у фінальному матчі кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Ізраїль - Ісландія завершився з рахунком 1:4. Ізраїльтяни зуміли вийти вперед на 31-й хвилині завдяки голу Ерана Захаві з пенальті, проте втримати перевагу не вдалось.

Альберт Гудмундссон оформив хет-трик у ворота Ізраїлю, ще один м'яч на рахунку Арнора Траустасона.

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 зустрінуться Україна та Ісландія. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.

Євро-2024

Плей-офф. Кваліфікація

22 березня

Ізраїль - Ісландія 1:4

Голи: Захві, 31 (пен.) - Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

Виступи збірної України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

, а в разі перемоги – 26 березня зустрінеться у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.