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Головна Футбол Ліга націй: що потрібно Україні, аби уникнути вильоту з дивізіону B
Інфографіка

Ліга націй: що потрібно Україні, аби уникнути вильоту з дивізіону B

Влад Дідусь
19 листопада, 2024 вiвторок
17:42
Футбол Збірна України, Грузія - Україна

У збірної України з футболу залишаються шанси на вихід у дивізіон A Ліги націй, проте велика ймовірність вильоту в Лігу C

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці групи 1 останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.  

Ліга націй: таблиця групи України після 5-го туру

Фото: УЄФА

Щоб претендувати на стикові матчі за вихід у Лігу A збірній Україні обовʼязково потрібно перемагати Албанію та сподіватись, що Грузія не зможе виграти у протистоянні з Чехією. За рівної кількості балів з грузинами - наша команда випередить суперників - та посяде другу позицію.

У разі поразки або нічиї з Албанією - збірна України не зможе піднятись з останнього місця та напрямку вилетить у дивізіон C.

Якщо Грузія переможе Чехію, а Україна Албанію, то наша команда займе третє місце - у нашої команди та чехів буде рівна кількість балів, проте суперники випередять українців за очними зустрічами.

Олександр Зубков (ліворуч), Україна - Чехія

Олександр Зубков (ліворуч), Україна - Чехія, Фото: Getty Images

Як Україна виступає у Лізі націй 

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0. 

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Ліга націй
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