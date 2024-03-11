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Стало відомо, чи відновиться Циганков від травми до матчів плей-офф Євро-2024

11 березня, 2024 понедiлок
15:50
Футбол Федеріко К'єза та Віктор Циганков (праворуч)

Віктор Циганков уникнув складної травми та зможе допомогти збірній України у вирішальних матчах кваліфікації Євро-2024

Про це повідомив інсайдер Ніл Сола у мережі X

За його інформацією, медобстеження засвідчило, що Циганков 9 березня уникнув важкої травми у грі чемпіонату Іспанії з "Осасуною". Українець асистом допоміг своїй команді перемогти 2:0, але був вимушений залишити поле, після чого на коліно вінгера наклали лід. 

Через ушкодження під питанням лише участь Циганкова у матчі Ла Ліги 16 березня, коли "Жирона" зустрінеться з "Гетафе". До матчів плей-офф Євро-2024 лідер збірної України має відновитися. 

Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за "Жирону" 27 матчів, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Каталонці займають в чемпіонаті Іспанії друге місце та відстають від лідера - "Реала" - на 7 очок. 

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Віктор Циганков
Євро-2024
Ла Ліга
Жирона
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