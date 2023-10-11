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Футболіст "Динамо" ризикує пропустити матч Україна - Північна Македонія

11 жовтня, 2023 середа
04:19
Спорт Денис Попов, збірна України

Центральний захисник Денис Попов може пропустити матч Україна - Північна Македонія у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

У цю міжнародну паузу на збірну України чекають матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі). Проте не всі викликані гравці готові зіграти проти суперників.

"Увечері на поле Страговського стадіону приїхали всі 26 збірників. Денис Попов цього разу змінив місце виконання індивідуальних відновлювальних вправ із тренажерного залу на відкритий простір — виконав пробіжку навколо периметру поля, після чого працював під наглядом реабілітолога біля газону", - пише УАФ про тренування 10 жовтня.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи. 

Травми Ярмоленка та Циганкова

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав замість травмованого Віктора Циганкова на відбіркові матчі Євро-2024 Олександра Піхальонка.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко теж не зіграє у найближчих матчах через травму. Тренерський штаб вже знайшов заміну. Сергій Ребров довикликав у збірну України нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.

Склад збірної України на найближчі матчі

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

У резерві: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).

Збірна України

Фото: Getty Images


 
футбол
Динамо
Збірна України
Євро-2024
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