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Війна з Росією: хроніка
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Гауляйтер Запорізької області Балицький хоче "націоналізувати" українські підприємства

16 серпня, 2023 середа
10:42
Війна з Росією Євген Балицький

Євген Балицький, гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області, презентував "програму розвитку регіону", яка заснована на захопленні українських підприємств

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям "програму розвитку регіону", - йдеться в матеріалі.

Російські загарбники стверджують, що програма базується на "державно-приватному партнерстві". Однак, насправді це означає захоплення українських підприємств, які ворог привласнить та передасть підставним особам, пише відомство.

У Спротиві припускають, якщо йдеться про промисловість, то далі рашисти грабуватимуть підприємства й вивозитимуть активи до Росії. Якщо ж про ресурси чи фермерські господарства, то відбувається збагачення коштом української землі.

Що відомо про Балицького

9 травня 2022 року росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області. А 8 серпня на Запоріжжі гауляйтер окупантів Балицький розпорядився підготувати псевдореферендум про приєднання до РФ.

20 вересня тогоріч окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.

Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

24 квітня 2023 року депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко заявив, що колаборант Євген Балицький, який є псевдогубернатором, взяв на себе зобов'язання до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на окупованій частині Запорізької області.

Новини
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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