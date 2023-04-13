Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Глава УГКЦ прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

Глава УГКЦ прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

13 квітня, 2023 четвер
11:11
Суспільство Блаженніший Святослав

Коментуючи події навколо Києво-Печерської лаври, глава УГКЦ Блаженніший Святослав сказав, що за ними боляче спостерігати

Свою позицію він озвучив в інтерв’ю радіо "Марія", передає департамент інформації УГКЦ. 

"Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української православної церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі", – сказав Блаженніший Святослав.

Він зауважив, що не хоче нікого осуджувати, але така поведінка б’є по всіх і завдає моральних втрат авторитету церкви як такої.

Глава УГКЦ додав, що йому прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.

"І коли сьогодні держава вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає відчуття, наче його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон", – зауважив він.

Блаженніший Святослав зауважив, що коли йдеться про святиню для цілого народу, державного закону повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар. На його думку, інколи в держави бракує чіткої політики щодо УПЦ МП. А для того, "щоб справді можна було побачити світло довкола цього великого болю і скандалу, потрібно дотримуватися закону обом сторонам". 

"Ми дуже уважно спостерігатимемо за діями влади, бо сьогодні вони не до кінця зрозумілі, зокрема міжнародній спільноті", – наголосив глава УГКЦ.

Читайте також: Влада провокує протистояння

Глава УГКЦ розповів і про інший біль із цього приводу. 

"Сьогодні ми все частіше чуємо, що є небезпека разом із водою виплюснути дитину. Такого типу скандал довкола лаври формує дуже радикальне ставлення до церковного духовного життя загалом… Ми чули заяву митрополита Епіфанія з негативною оцінкою танців, які там відбувалися, коли інші особи молилися. Небезпечними для суспільного миру та злагоди є й заклики суто атеїстичних угруповань, які, беручи як привід такого типу скандальну поведінку духовенства, намагаються усунути зі суспільного дискурсу, дискредитувати будь-яке церковне релігійне життя", – пояснив він.

Блаженніший Святослав переконаний, що скандал у Лаврі стає викликом для всього релігійного середовища: і для протестантів, і для греко-католиків, і для римо-католиків, і для православних. 

"Люди втрачають моральні духовні орієнтири, коли якась Церква стає небезпечною з погляду державної безпеки… Тут держава повинна карати колаборантів, зрадників. Але ми розуміємо, якщо яка-небудь Церква втрачає кредит довіри, то це може спричинити потужну хвилю секуляризації. Тому мені дуже боляче", – додав він.

Водночас Блаженніший Святослав наголосив, що вірить у мудрість українського народу. Він упевнений, що духовні критерії оцінки драматичних ситуацій допоможуть знайти правильне вирішення навіть тих проблем, які не вирішувалися десятиліттями й загострилися саме тепер, під час війни".

  • 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври. А УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.
  • Зрештою Комісії з приймання-передачі державного майна усе ж вдалося потрапити всередину Києво-Печерської лаври, хоча і не без перешкод. У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
Читайте також:
СБУ
12 квітня, 2023 середа
Відео страти українського військового: СБУ відкрила справу, а в Міноборони просять утриматись від припущень щодо його особи
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
12 квітня, 2023 середа
У Міноборони України відреагували на витік секретних документів США
Борислав Береза
Автор Борислав Береза
12 квітня, 2023 середа
Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.32
    Купівля 37.32
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 квітня
11:22
Ракетоносій "калібрів"
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
11:20
Уранці армія РФ гатила по прикордонню Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано щонайменше 17 прильотів
11:11
окупанти, орки
Окупанти на Запоріжжі вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають їх ЗСУ
10:59
Червоний Хрест
Коордштаб з питань військовополонених закликав МКЧХ домагатися виконання мандата організації в Росії
10:54
В Одесі затримали радіомеханіка заводу ВПК, який коригував атаки дронів Shahed
10:51
парад у окупованому Криму
У британській розвідці пояснили, чому в російських містах масово скасовують паради на 9 травня
10:44
Поблизу Києва та на Харківщині лунатимуть звуки вибухів: просять зберігати спокій
10:37
Ексклюзив
окупанти
У тимчасово окупованому Криму росіяни незаконно утримують близько 400 людей, - член Меджлісу Барієв
10:33
Еммануель Макрон
У МЗС Польщі заявили, що слова Макрона про Європу та США свідчать про неправильну оцінку дійсності
10:33
Платформа Discord заявила, що співпрацює у розслідуванні витоку секретної інформації
10:19
долар
Курс валют в Україні на сьогодні: що з цінами в обмінниках
10:11
Рік тому Україна завдала удару по російському крейсеру "Москва" неподалік острова Зміїний
10:11
Письменниця та волонтерка Мазурчук заявила, що "краще померти гідно, ніж верещати їхньою мовою" про відео щодо страти українського полоненого та піддалася критиці
10:01
OPINION
Агія Загребельська
Пекіну для початку потрібен Тайвань
09:52
Крим
Скасування параду в тимчасово окупованому Криму демонструє підготовку до контрнаступу ЗСУ, - представництво президента України в АРК
09:35
Бургас порт
На три канадські порти здійснили кібератаки
09:32
Ворог атакував минулої доби Запорізьку область з авіації, дронів, РСЗВ та здійснив 44 артобстріли
09:28
обстріл Слов'янська 27 березня
Уночі армія РФ вдарила по Слов'янську з С-300, постраждала цивільна інфраструктура
09:15
На Донеччині унаслідок дій російської армії загинув мирний житель, є поранені
09:15
Гаррі Поттер
HBO Max офіційно анонсував серіал за всесвітом Гаррі Поттера
08:56
обстріл Харківщини 12 квітня
Росія протягом доби обстрілювала 4 райони Харківщини: є загиблі, пошкоджені будинки і заклад освіти
08:53
За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази, який поширив сотні файлів на платформі Discord, - WP
08:38
Туреччина почала постачати газ в Болгарію
Туреччина почала постачати природний газ у Болгарію
08:20
міністерка фінансів США Дженет Єллен і Зеленський
До вересня Вашингтон планує надати Україні додаткову грантову допомогу, - мінфін США
08:12
Верховна Рада
У Раді відкриють офіс із підтримки адаптації законодавства до норм ЄС
08:04
OPINION
Юрій Бутусов
Не тільки мстити за страти полонених, а дбати про менші втрати на фронті
08:00
Інфографіка
ЗСУ знищили
Упродовж доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 5 безпілотників та засіб ППО
07:53
на фото наслідки удару по Бериславу
Росіяни 46 разів обстрілювали Херсонщину минулої доби, є загиблий та поранені
07:40
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна отримає $115 млрд дострокової міжнародної підтримки
07:32
Олексій Данілов
"Це дуже небезпечна річ": Данілов відреагував на чотири сценарії NYT щодо війни в Україні
07:23
На військовій базі в Індії сталася стрілянина, загинули 4 людей
06:55
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
06:34
білоруські та російські військові
У Білорусі окремі військові з’єднання і частини привели у вищі ступені бойової готовності, - зведення Генштабу
06:30
Анонс
"Вест Гем", Ліга конференцій
Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
06:09
Кремль москва
ISW: Кремлівська кампанія русифікації шкодить Росії
05:43
Журналіст WSJ Еван Гершкович
Путін особисто дозволив арешт журналіста WSJ Гершковича, - Bloomberg
05:30
Анонс
Ваут Вегхорст, "Манчестер Юнайтед", Ліга Європи
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
05:21
танк Аbrams M1
Польща до кінця року отримає 116 танків Abrams 
04:30
Мілан, Тео Ернандес, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 12 квітня
03:35
Правоохоронці знайшли російський схрон зброї та боєприпасів
На деокупованій Луганщині правоохоронці знайшли російський схрон зброї та боєприпасів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV