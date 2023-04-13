Глава УГКЦ прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

Свою позицію він озвучив в інтерв’ю радіо "Марія", передає департамент інформації УГКЦ.

"Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української православної церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі", – сказав Блаженніший Святослав.

Він зауважив, що не хоче нікого осуджувати, але така поведінка б’є по всіх і завдає моральних втрат авторитету церкви як такої.

Глава УГКЦ додав, що йому прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.

"І коли сьогодні держава вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає відчуття, наче його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон", – зауважив він.

Блаженніший Святослав зауважив, що коли йдеться про святиню для цілого народу, державного закону повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар. На його думку, інколи в держави бракує чіткої політики щодо УПЦ МП. А для того, "щоб справді можна було побачити світло довкола цього великого болю і скандалу, потрібно дотримуватися закону обом сторонам".

"Ми дуже уважно спостерігатимемо за діями влади, бо сьогодні вони не до кінця зрозумілі, зокрема міжнародній спільноті", – наголосив глава УГКЦ.

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Глава УГКЦ розповів і про інший біль із цього приводу.

"Сьогодні ми все частіше чуємо, що є небезпека разом із водою виплюснути дитину. Такого типу скандал довкола лаври формує дуже радикальне ставлення до церковного духовного життя загалом… Ми чули заяву митрополита Епіфанія з негативною оцінкою танців, які там відбувалися, коли інші особи молилися. Небезпечними для суспільного миру та злагоди є й заклики суто атеїстичних угруповань, які, беручи як привід такого типу скандальну поведінку духовенства, намагаються усунути зі суспільного дискурсу, дискредитувати будь-яке церковне релігійне життя", – пояснив він.

Блаженніший Святослав переконаний, що скандал у Лаврі стає викликом для всього релігійного середовища: і для протестантів, і для греко-католиків, і для римо-католиків, і для православних.

"Люди втрачають моральні духовні орієнтири, коли якась Церква стає небезпечною з погляду державної безпеки… Тут держава повинна карати колаборантів, зрадників. Але ми розуміємо, якщо яка-небудь Церква втрачає кредит довіри, то це може спричинити потужну хвилю секуляризації. Тому мені дуже боляче", – додав він.

Водночас Блаженніший Святослав наголосив, що вірить у мудрість українського народу. Він упевнений, що духовні критерії оцінки драматичних ситуацій допоможуть знайти правильне вирішення навіть тих проблем, які не вирішувалися десятиліттями й загострилися саме тепер, під час війни".