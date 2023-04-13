Глава УГКЦ прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
Коментуючи події навколо Києво-Печерської лаври, глава УГКЦ Блаженніший Святослав сказав, що за ними боляче спостерігати
Свою позицію він озвучив в інтерв’ю радіо "Марія", передає департамент інформації УГКЦ.
"Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української православної церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі", – сказав Блаженніший Святослав.
Він зауважив, що не хоче нікого осуджувати, але така поведінка б’є по всіх і завдає моральних втрат авторитету церкви як такої.
Глава УГКЦ додав, що йому прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.
"І коли сьогодні держава вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає відчуття, наче його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон", – зауважив він.
Блаженніший Святослав зауважив, що коли йдеться про святиню для цілого народу, державного закону повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар. На його думку, інколи в держави бракує чіткої політики щодо УПЦ МП. А для того, "щоб справді можна було побачити світло довкола цього великого болю і скандалу, потрібно дотримуватися закону обом сторонам".
"Ми дуже уважно спостерігатимемо за діями влади, бо сьогодні вони не до кінця зрозумілі, зокрема міжнародній спільноті", – наголосив глава УГКЦ.
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Глава УГКЦ розповів і про інший біль із цього приводу.
"Сьогодні ми все частіше чуємо, що є небезпека разом із водою виплюснути дитину. Такого типу скандал довкола лаври формує дуже радикальне ставлення до церковного духовного життя загалом… Ми чули заяву митрополита Епіфанія з негативною оцінкою танців, які там відбувалися, коли інші особи молилися. Небезпечними для суспільного миру та злагоди є й заклики суто атеїстичних угруповань, які, беручи як привід такого типу скандальну поведінку духовенства, намагаються усунути зі суспільного дискурсу, дискредитувати будь-яке церковне релігійне життя", – пояснив він.
Блаженніший Святослав переконаний, що скандал у Лаврі стає викликом для всього релігійного середовища: і для протестантів, і для греко-католиків, і для римо-католиків, і для православних.
"Люди втрачають моральні духовні орієнтири, коли якась Церква стає небезпечною з погляду державної безпеки… Тут держава повинна карати колаборантів, зрадників. Але ми розуміємо, якщо яка-небудь Церква втрачає кредит довіри, то це може спричинити потужну хвилю секуляризації. Тому мені дуже боляче", – додав він.
Водночас Блаженніший Святослав наголосив, що вірить у мудрість українського народу. Він упевнений, що духовні критерії оцінки драматичних ситуацій допоможуть знайти правильне вирішення навіть тих проблем, які не вирішувалися десятиліттями й загострилися саме тепер, під час війни".
- 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври. А УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастирю УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.
- Зрештою Комісії з приймання-передачі державного майна усе ж вдалося потрапити всередину Києво-Печерської лаври, хоча і не без перешкод. У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
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