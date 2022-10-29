Голова Революційної гвардії Ірану попередив, що субота є "останнім днем" протестів
Голова елітної Революційної гвардії Ірану сказав іранцям припинити багатотижневі демонстрації, які охопили країну, попередивши, що субота буде їхнім "останнім днем" протесту
Про це повідомило видання CNN.
Стало відомо, що виступаючи з похорону жертв нападу, здійсненого Ісламською державою в місті Шираз у середу, Хосейн Саламі закликав іранську молодь утриматися від протестів.
"Сьогодні останній день заворушень. Не виходьте знову на вулицю. Що ви хочете від цієї нації?", - сказав він.
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Протести прокотилися в Ісламській Республіці впродовж кількох тижнів після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла 16 вересня після того, як її затримала "поліція моралі" та доставила до "центру перевиховання" ніби за недотримання консервативного дрес-коду країни.
Саламі також розкритикував передбачуваний вплив американських та ізраїльських політиків на протестний рух, стверджуючи, що вони "не звертаються до вас безпосередньо, але через свої засоби масової інформації вони змушують вас дивитися обличчям до свого суспільства".
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