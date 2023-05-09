Про це він сказав у ефірі Еспресо.

Він наголосив, що не можна вводити доплату коштом збільшення податків для бізнесу.

"Якщо ми пропонуємо, як Верховна Рада, комусь щось підвищувати, то ми маємо розуміти, де це брати. Лунають ідеї про підвищення податків на бізнес, який працює. Особисто я проти такого, ми повинні і так бути вдячні представникам бізнесу, які працюють, створюють робочі місця, сплачують податки та платять працівникам зарплату. Дуже важливо, щоби ця ідея не мала зворотного ефекту, коли будуть підвищені виплати, а їх не буде де брати, і держава може опинитись перед ризиком інфляції, щоби Нацбанк не включив верстат", - сказав нардеп.

Він також нагадав, що всі кошти, що підуть на виплати, йдуть з податків, адже Україна не може використовувати для цього міжнародну фінансову підтримку.

"Ми також маємо усвідомлювати, що всі ці кошти — це кошти українських платників податків. Ні копійки від наших донорів ми на ці виплати скерувати не можемо, бо наші міжнародні донори платять щомісячно кошти, які держава скеровує на пенсії, на зарплати бюджетникам тощо", - каже Цимбалюк.