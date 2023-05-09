Головне, щоб через це у державі не настала інфляція, — нардеп Цимбалюк про виплати військовим
Народний депутат Михайло Цимбалюк наголосив, що перед тим, як повертати доплати у 30 тис. грн військовим, варто знайти ці кошти у бюджеті, інакше це може призвести до інфляції
Про це він сказав у ефірі Еспресо.
Він наголосив, що не можна вводити доплату коштом збільшення податків для бізнесу.
"Якщо ми пропонуємо, як Верховна Рада, комусь щось підвищувати, то ми маємо розуміти, де це брати. Лунають ідеї про підвищення податків на бізнес, який працює. Особисто я проти такого, ми повинні і так бути вдячні представникам бізнесу, які працюють, створюють робочі місця, сплачують податки та платять працівникам зарплату. Дуже важливо, щоби ця ідея не мала зворотного ефекту, коли будуть підвищені виплати, а їх не буде де брати, і держава може опинитись перед ризиком інфляції, щоби Нацбанк не включив верстат", - сказав нардеп.
Він також нагадав, що всі кошти, що підуть на виплати, йдуть з податків, адже Україна не може використовувати для цього міжнародну фінансову підтримку.
"Ми також маємо усвідомлювати, що всі ці кошти — це кошти українських платників податків. Ні копійки від наших донорів ми на ці виплати скерувати не можемо, бо наші міжнародні донори платять щомісячно кошти, які держава скеровує на пенсії, на зарплати бюджетникам тощо", - каже Цимбалюк.
- З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік
- Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)".
- Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим.
- Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що треба терміново зібрати засідання Верховної Ради, щоб провалити постанову про блокування виплат військовим.
- Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тисяч гривень військовим, винагорода нараховується залежно від перебування
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