Горлівський напрямок пов'язаний з Авдіївським, ворог посилив обстріли, техніка йде невпинним потоком, - військовий Ієвлєв

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Горлівський напрямок безпосередньо логістично пов'язаний з Авдіївським і вже 3 дні, я думаю, не відкрию ніяких нових фактів, ви бачите, що коїться на Авдіївці. Вся техніка, яка йде на Авдіївку саме з нашого напрямку, вона на глибині від нас від 6-12 км, а 3 дні - це незупинний поток техніки, де ми спостерігали і "Сонцепьоки", і танки, і "Саушки", і пушки Д-20, Д-30", - зазначив військовий.

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Ієвлєв додав, що все воно проходить біля українських військових, на скільки це можливо - ЗСУ намагаємось уражати цю техніку, але ворог ці дні підвищив щільність і артилерійських снарядів, і мінометних обстрілів. Тому 3 дні у нас доволі жарко і змінилася ситуація.

"Приліт був десь перед включенням метрів за 150, довелося перейти в укриття. Тому й кажу, що останні 3 дні ситуація дуже жарка", - наголосив він.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Бараьаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.