"Їдьте додому". Зеленський попередив окупантів про трагічний фінал
Противник має усвідомити, що Збройні сили гнатимуть його до самого державного кордону
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так - на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася, окупанти її добре знають", - сказав глава держави.
За його словами, якщо російські військові хочуть вижити, їм пора тікати.
"Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію — що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, будуть мати справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не що-небудь таке, що нібито тільки почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - додав Зеленський.
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