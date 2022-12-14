Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня наказав провести екстрену всебічну перевірку готовності білоруських військових.

"Навчання, схоже, не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)", - наголошують експерти.

Читайте також: Лукашенко зараз влаштовує військову показуху у Білорусі, аби отримати від Путіна знижки на газ узимку, - нардеп Наливайченко

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах 13 грудня, видно колону білоруської БМП і вантажівок, які, як повідомляється, рухаються з Колодища (на схід від Мінська) у напрямку Гатави (6 км на південь від Мінська).

Також відомо, що білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Брест (близько 15 км від України) 13 грудня. А російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті, Білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня.

Читайте також: "Бачать на прикладі РФ, чим це може закінчитись": Данілов прокоментував вірогідність наступу з Білорусі

Ще відомо про перекидання Росією трьох МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах.

В Інституті вважають, що "це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну".

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". Тоді ж в інституті вивчення війни зазначили, що очільник міноборони РФ зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, щоби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю.

Своєю чергою Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.

Також стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку, а в Брестську область перекидають 103 бригаду ССО Білорусі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb