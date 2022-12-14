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Головна війна з Росією ISW: Перевірка бойової готовності військ Білорусі не є прикриттям для зосередження сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну

ISW: Перевірка бойової готовності військ Білорусі не є прикриттям для зосередження сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну

14 грудня, 2022 середа
05:50
війна з Росією Білоруські десантники

Американські аналітики вважають, що Білорусь навряд чи атакуватиме Україну, попри швидку перевірку бойової готовності своїх військ 13 грудня

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня наказав провести екстрену всебічну перевірку готовності білоруських військових.

"Навчання, схоже, не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)", - наголошують експерти.

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На кадрах, опублікованих у соціальних мережах 13 грудня, видно колону білоруської БМП і вантажівок, які, як повідомляється, рухаються з Колодища (на схід від Мінська) у напрямку Гатави (6 км на південь від Мінська).

Також відомо, що білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Брест (близько 15 км від України) 13 грудня. А російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті, Білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня.

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Ще відомо про перекидання Росією трьох МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах. 

В Інституті вважають, що "це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну".

  • 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
  • 3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". Тоді ж в інституті вивчення війни зазначили, що очільник міноборони РФ зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, щоби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.
  • 6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".
  • Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.
  • 12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю.
  • Своєю чергою Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.
  • Також стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку, а в Брестську область перекидають 103 бригаду ССО Білорусі.

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