ISW: Перевірка бойової готовності військ Білорусі не є прикриттям для зосередження сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну
Американські аналітики вважають, що Білорусь навряд чи атакуватиме Україну, попри швидку перевірку бойової готовності своїх військ 13 грудня
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня наказав провести екстрену всебічну перевірку готовності білоруських військових.
"Навчання, схоже, не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських сил біля вихідних позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)", - наголошують експерти.
Читайте також: Лукашенко зараз влаштовує військову показуху у Білорусі, аби отримати від Путіна знижки на газ узимку, - нардеп Наливайченко
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах 13 грудня, видно колону білоруської БМП і вантажівок, які, як повідомляється, рухаються з Колодища (на схід від Мінська) у напрямку Гатави (6 км на південь від Мінська).
Також відомо, що білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Брест (близько 15 км від України) 13 грудня. А російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті, Білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня.
Читайте також: "Бачать на прикладі РФ, чим це може закінчитись": Данілов прокоментував вірогідність наступу з Білорусі
Ще відомо про перекидання Росією трьох МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах.
В Інституті вважають, що "це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну".
- 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
- 3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". Тоді ж в інституті вивчення війни зазначили, що очільник міноборони РФ зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, щоби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.
- 6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".
- Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.
- 12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю.
- Своєю чергою Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.
- Також стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку, а в Брестську область перекидають 103 бригаду ССО Білорусі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе