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Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я: кількох військових ЦАХАЛ поранено

28 листопада, 2023 вiвторок
18:51
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що кілька солдатів отримали легкі поранення внаслідок нападу з боку угруповання ХАМАС на півночі сектору Гази, що є першим серйозним порушенням режиму припинення вогню

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, три вибухові пристрої були підірвані біля позицій Армії оборони Ізраїлю у двох різних місцях на півночі сектору Гази, що є порушенням домовленостей про перемир'я.

Ізраїльська армія також заявляє, що в одному з інцидентів вогонь був також спрямований на військовослужбовців, які відкрили вогонь у відповідь. "В обох випадках сили ЦАХАЛу перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню", – додали в армії Ізраїлю.

Зі свого боку речник військового крила ХАМАСу заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛу на півночі сектору Гази, що призвело до стрілянини. ХАМАС заявляє, що "відданий перемир'ю доти, доки його дотримується ворог".

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Того ж дня ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди. Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

Ізраїль
Сектор Гази
Хамас
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