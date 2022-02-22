Казахстан не має наміру скеровувати "миротворців" ОДКБ до ОРДЛО

Про це пише Хабар 24.



За словами міністра, Казахстан виступає за дипломатичне врегулювання ситуації в Україні. Найближчим часом відбудеться засідання Радбезу щодо офіційної позиції країни стосовно визнання Росією "Л/ДНР".



Мухтар Тлеуберді наголосив, що питання про визнання Казахстаном "республік" не стоїть, а скерування військ ОДКБ до ОРДЛО є неможливим.



Казахстанське посольство в Києві працює у звичайному режимі. За необхідності дипломатів евакуюють. У разі військових дій МЗС Казахстану просить своїх громадян в Україні звертатися до дипломатичного відомства в Києві.

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