Казахстан не має наміру скеровувати "миротворців" ОДКБ до ОРДЛО
Очільник МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді назвав неможливим відправлення ОДКБ до ОРДЛО й додав, що питання про визнання "Л/ДНР" у країні не стоїть
Про це пише Хабар 24.
За словами міністра, Казахстан виступає за дипломатичне врегулювання ситуації в Україні. Найближчим часом відбудеться засідання Радбезу щодо офіційної позиції країни стосовно визнання Росією "Л/ДНР".
Мухтар Тлеуберді наголосив, що питання про визнання Казахстаном "республік" не стоїть, а скерування військ ОДКБ до ОРДЛО є неможливим.
Казахстанське посольство в Києві працює у звичайному режимі. За необхідності дипломатів евакуюють. У разі військових дій МЗС Казахстану просить своїх громадян в Україні звертатися до дипломатичного відомства в Києві.
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