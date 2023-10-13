ХАМАС переконує "Хезболлу" долучитися до війни проти Ізраїлю, все може вирішитися протягом доби, - посол України в Лівані

Про це розповів Повноважний Посол України в Лівані 2016—2022 рр. Ігор Осташ в етері телеканалу "Еспресо".

Зараз в Лівані перебуває Міністр закордонних справ Ірану, який зустрічався з прем'єр-міністром Лівану, керівництвом Хезболли та ХАМАСу, зазначив дипломат.

"В Бейруті знаходиться частина керівництва ХАМАСУ, це дуже важливий фактор. ХАМАС намагається переконати Хезболлу долучитися до війни проти Ізраїлю. Існує можливість розширення фронту навколо Ізраїлю за допомогою включення груп, які перебувають в орбіті Ірану. Мова йде про Сирію та Ліван", - повідомив Осташ.

Однак не варто плутати позицію Лівану та ліванське бойове угруповання "Хезболла". Адже Ліван, як держава, робить все можливе для того, щоб не бути причетним до конфлікту.

"В Лівані зараз дуже серйозна економічна криза. Ліван не хоче повторення того, що сталося у 2006 р., коли після обстрілу Хезболлою Ізраїлю, Ізраїль зайшов до Лівану на глибину більше 20 км. Тоді була знищена дуже велика частина інфраструктури Лівану. Тому уряд Лівану зараз робить все можливе, щоб не допустити ескалації і входження Хезболли в цю війну", - пояснив дипломат.

За його словами, все може вирішитися протягом доби.

"Ми практично на порозі можливої й дуже серйозної війни. Все може вирішитися протягом доби. Ми знаємо, що ця розмова про евакуацію громадян планується на одну добу, а далі все можливо. Нереально еавкуювати близько мільйона людей і велику кількість міжнародних організацій, які зараз перебувають у секторі Гази. Тому ситуація дуже тривожна і хочеться сподіватися, що тут переможе здоровий глузд", - резюмував Ігор Осташ.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.