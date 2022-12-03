Харків зазнав збитків на $9 млрд через російську збройну агресію

Про це під час пресконференції повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Близько 300 будинків, які ми не зможемо відновити - порушення конструктивів. Це на Північній Салтівці. Те, що можливо було зараз зробити, ми робимо, ми відновлюємо житлові будинки. Підключили усі будівельні організації. Це робиться за кошти міського бюджету. На кожен будинок повинен бути проєкт. Він розробляється - ми ремонтуємо будинок", - зазначив Ігор Терехов.

За словами міського голови, загалом відновленню не підлягають близько 500 багатоквартирних будинків. Окрім того, зруйновано або тією чи іншою мірою пошкоджено 109 шкіл і 110 дитсадків, будівлі 53 медичних установ, котельні, водогони та міський транспорт.

Мер Харкова інформував, що збитки, завдані російським агресором, дуже значні та назвати їх у фінансовому еквіваленті неможливо: "Можна казати, що на сьогодні це десь 9 мільярдів. Але це дуже приблизна цифра. Бо є те, що зараз неможливо оцінити".

Увечері 25 листопада ми повідомляли, що російська армія обстріляла Чугуївський район Харківщини ракетами С-300.

Протягом доби 25 листопада та сьогодні вранці російські загарбники обстріляли Харківщину. Повідомляється, що в Куп’янську одна людина постраждала.

2 грудня російський агресор обстріляв одну з багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці Харківської області. Постраждали дві жінки.

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