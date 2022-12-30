Херсонська колаборантка, яка очолювала "відділ кадрів" в окупаційній колонії, здалася правоохоронцям
У Херсоні затримали колаборантку, яка після роботи очільницею "відділу кадрів" в окупаційній колонії здалася правоохоронцям
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За клопотанням Київської міської прокуратури чиновницю-колаборантку з Херсону, яка перебувала у розшуку та здалась правосуддю, взято під варту", - пише пресслужба.
Зловмисниця після окупації Херсону перейшла на бік рашистів, почала співпрацювати з окупаційною владою та погодилася очолити "отдел кадров" у незаконно створеній загарбниками виправній колонії.
На посаді жінка підтримувала дії країни-спонсора тероризму та агітувала місцевих жителів лояльно ставитися до рашистів.
Слідство встановило, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрювана очолювала відділ соціально-психологічної служби виправної колонії в Херсоні.
Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності та оголосили у розшук.
Згодом, після звільнення обласного центру підозрювана переховувалася на підконтрольній Україні території. Проте добровільно з'явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
- 8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".
- 9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.
- Також служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.
- 9 грудня стало відомо, що колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам.
- Працівники ДБР у ході проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.
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