Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Київської міської прокуратури чиновницю-колаборантку з Херсону, яка перебувала у розшуку та здалась правосуддю, взято під варту", - пише пресслужба.

Зловмисниця після окупації Херсону перейшла на бік рашистів, почала співпрацювати з окупаційною владою та погодилася очолити "отдел кадров" у незаконно створеній загарбниками виправній колонії.

На посаді жінка підтримувала дії країни-спонсора тероризму та агітувала місцевих жителів лояльно ставитися до рашистів.

Слідство встановило, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрювана очолювала відділ соціально-психологічної служби виправної колонії в Херсоні.

Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності та оголосили у розшук.

Згодом, після звільнення обласного центру підозрювана переховувалася на підконтрольній Україні території. Проте добровільно з'явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Також служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.

9 грудня стало відомо, що колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам.

Працівники ДБР у ході проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb