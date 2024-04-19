Команда "20 днів у Маріуполі" привезла "Оскар" в Україну

Про це повідомляє кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

Режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка, які отримали перший в історії України "Оскар" за документальний фільм про облогу російською злочинною армією українського портового міста, а також низку кінонагород, зокрема і BAFTA, привезли статуетки до Києва. Вони стоятимуть в українському офісі американського інформаційного агентства Associated Press. Саме як кореспонденти АР Чернов, Степаненко і Малолєтка прибули 24 лютого 2022 року в Маріуполь.

Вони зазначили, що раді повернутися в Україну. Чернов зауважив, що вони відчували підтримку українців - це те, що не встигли сказати зі сцени кінопремії.

Фото: Еспресо

Кажучи про стрічку, творці "20 днів у Маріуполі", зауважили, що фільм може стати початком розслідування воєнних злочинів. Місто важливо звільнити, аби почати процес розслідування воєнних злочинів. Однак фото і відео можуть стати додатковими доказами.

Нещодавно стрічку "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті. Там, за словами Чернова, було багато питань після перегляду і багато важких розмов з депутатами. Був показ в Держдепартаменті США перед "Оскаром". Вони зазначили, що на показах за кордоном були й росіяни.

Творці фільму уточнили, що після виїзду з Маріуполя вони продовжили працю над розслідуваннями на фронті. Мстислав поділився, що зараз працює ще над двома документальними фільмами.

Раніше Василиса Степаненко розповідала, що також продовжує роботу на фронті як журналістка. Продюсерка поділилась, що команда стежить за долями героїв фільму та продовжує спілкуватися з ними.