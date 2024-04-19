Команда "20 днів у Маріуполі" привезла "Оскар" в Україну
Творці фільму "20 днів у Маріуполі" - режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка привезли в Україну статуетки BAFTA й "Оскар"
Про це повідомляє кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.
Режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка, які отримали перший в історії України "Оскар" за документальний фільм про облогу російською злочинною армією українського портового міста, а також низку кінонагород, зокрема і BAFTA, привезли статуетки до Києва. Вони стоятимуть в українському офісі американського інформаційного агентства Associated Press. Саме як кореспонденти АР Чернов, Степаненко і Малолєтка прибули 24 лютого 2022 року в Маріуполь.
Вони зазначили, що раді повернутися в Україну. Чернов зауважив, що вони відчували підтримку українців - це те, що не встигли сказати зі сцени кінопремії.
Фото: Еспресо
Кажучи про стрічку, творці "20 днів у Маріуполі", зауважили, що фільм може стати початком розслідування воєнних злочинів. Місто важливо звільнити, аби почати процес розслідування воєнних злочинів. Однак фото і відео можуть стати додатковими доказами.
Нещодавно стрічку "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті. Там, за словами Чернова, було багато питань після перегляду і багато важких розмов з депутатами. Був показ в Держдепартаменті США перед "Оскаром". Вони зазначили, що на показах за кордоном були й росіяни.
Творці фільму уточнили, що після виїзду з Маріуполя вони продовжили працю над розслідуваннями на фронті. Мстислав поділився, що зараз працює ще над двома документальними фільмами.
Раніше Василиса Степаненко розповідала, що також продовжує роботу на фронті як журналістка. Продюсерка поділилась, що команда стежить за долями героїв фільму та продовжує спілкуватися з ними.
Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Згодом Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю з заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним із головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.
18 лютого стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" на британській премії BAFTA.
Документалка також посіла у списках найкращих фільмів, складених виданням The Guardian, 4-те місце у Великій Британії та 6-те - у США. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.
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