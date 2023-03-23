Кірбі про нагородження льочтиків РФ, які збили безпілотник США: "пілот - ідіот"
У Білому домі назвали ідіотом російського пілота, якого нагородили за збиття американського безпілотника над Чорним морем
На інцидент координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відреагував під час брифінгу.
За словами чиновника, агресивні дії російської авіації щодо американського БПЛА зовсім не є відважним вчинком, який потребує видачі орденів.
"Я не знаю, у яких збройних силах нагороджують пілота за те, що він врізався в дрон. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них зовсім інше визначення цього слова. Це смішно. Це образливо. Тепер ми не знаємо, чи намагався той пілот навмисно протаранити той дрон чи ні, але він це зробив. Відеодокази були досить переконливими в будь-якому випадку," - заявив Кірбі.
Такий коментар виникнув після нагородження міністром оборони РФ Сергієм Шойгу льотчиків орденами Мужності після інциденту над Чорним морем минулого тижня, коли один із російських бойових літаків збив американський дрон MQ-9 Reaper.
"Я гадки не маю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який у гіршому випадку зловмисно наражав себе і майно США на великий ризик, а в кращому - просто ідіоту," - зазначив Кірбі.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Пізніше стало відомо, що у Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами мужності пілотів, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
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