Про це в ефірі Еспресо білоруський економіст Ярослав Романчук.

Він прокоментував погрози РФ та Білорусі стосовно Литви.

"Я думаю, що Лукашенко та Путін точно не застосують військові сили проти Збройних сил НАТО. Литва, Польща - це сили НАТО. Кишка тонка - і Путін, і Лукашенко боягузи, коли вони стикаються з серйозною силою. Тому все це із серії "Ми тільки починаємо. У нас всі сили попереду", як Путін каже", - сказав Романчук.

На його думку, Сувальський коридор і інші об'єкти не стануть об'єктами агресії Росії та Білорусі проти країн НАТО.

"Це все понти диктаторів, агресорів, які почали війну проти України і зараз ведуть піар-компанію на своє населення", - підсумував економіст.

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