Китай заблокував рейси авіакомпанії "Россия" з трьох міст РФ, - ЗМІ
Авіакомпанія "Россия" не змогла отримати дозвіл від китайської влади на виконання польотів із трьох міст РФ через відсутність договорів про обслуговування
Про це пише телеграм-канал "База".
Авіакомпанія "Россия" скасувала найближчі рейси до Пекіна з Владивостока, Іркутська та Красноярська. Причина – відсутність договорів на обслуговування.
За даними джерел, перевізник не зміг отримати дозвіл від китайської влади на виконання польотів із трьох російських міст. Ці рейси просто нема кому обслуговувати — керівництво авіакомпанії не змогло укласти відповідні договори.
Рейси з Владивостока були призначені на 18 та 20 грудня, з Іркутська - на 21 грудня, з Красноярська - на 19 грудня. Жоден із них не відбувся і найближчим часом не відбудеться. Представники авіакомпанії зв'язуються з пасажирами, щоб запропонувати їм альтернативні шляхи до КНР, наприклад, через пересадку в Москві.
Як зазначає ТАСС, з посиланням на власні джерела, авіакомпанія звернулася за допомогою до Мінтрансу через ситуацію зі зупинкою польотів з регіонів до Пекіна.
При цьому в пресслужбі авіакомпанії "Россия" зазначили, що раніше перевізник отримав підтвердження аеропортових слотів та права на виконання польотів за маршрутом від авіавлади Китаю, але пізніше адміністрація аеропорту "Дасін" повідомила авіакомпанію про відмову у прийомі та обслуговуванні рейсів до виконання додаткових вимог.
"Попри готовність авіакомпанії оперативно забезпечити виконання зазначених вимог, адміністрація аеропорту не пішла на зустріч, у зв'язку з чим було скасовано найближчі рейси до аеропорту "Дасін" з Владивостока, Красноярська та Іркутська. Пасажирів без стягнення додаткової оплати пересадили на інші рейси групи "Аерофлот", – повідомили РБК у пресслужбі перевізника.
Санкції проти авіаційної галузі РФ
Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії в намаганні обійти обмеження фактично провели піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі та вводять вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не позбавило впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.
У вересні Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
Також Росію не переобрали членом керуючої ради ICAO при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.
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