Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Китай заблокував рейси авіакомпанії "Россия" з трьох міст РФ, - ЗМІ

Китай заблокував рейси авіакомпанії "Россия" з трьох міст РФ, - ЗМІ

21 грудня, 2023 четвер
05:33
Світ авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт

Авіакомпанія "Россия" не змогла отримати дозвіл від китайської влади на виконання польотів із трьох міст РФ через відсутність договорів про обслуговування

Про це пише телеграм-канал "База".

Авіакомпанія "Россия" скасувала найближчі рейси до Пекіна з Владивостока, Іркутська та Красноярська. Причина – відсутність договорів на обслуговування.

За даними джерел, перевізник не зміг отримати дозвіл від китайської влади на виконання польотів із трьох російських міст. Ці рейси просто нема кому обслуговувати — керівництво авіакомпанії не змогло укласти відповідні договори.

Рейси з Владивостока були призначені на 18 та 20 грудня, з Іркутська - на 21 грудня, з Красноярська - на 19 грудня. Жоден із них не відбувся і найближчим часом не відбудеться. Представники авіакомпанії зв'язуються з пасажирами, щоб запропонувати їм альтернативні шляхи до КНР, наприклад, через пересадку в Москві.

Як зазначає ТАСС, з посиланням на власні джерела, авіакомпанія звернулася за допомогою до Мінтрансу через ситуацію зі зупинкою польотів з регіонів до Пекіна.

При цьому в пресслужбі авіакомпанії "Россия" зазначили, що раніше перевізник отримав підтвердження аеропортових слотів та права на виконання польотів за маршрутом від авіавлади Китаю, але пізніше адміністрація аеропорту "Дасін" повідомила авіакомпанію про відмову у прийомі та обслуговуванні рейсів до виконання додаткових вимог.

"Попри готовність авіакомпанії оперативно забезпечити виконання зазначених вимог, адміністрація аеропорту не пішла на зустріч, у зв'язку з чим було скасовано найближчі рейси до аеропорту "Дасін" з Владивостока, Красноярська та Іркутська. Пасажирів без стягнення додаткової оплати пересадили на інші рейси групи "Аерофлот", – повідомили РБК у пресслужбі перевізника.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії в намаганні обійти обмеження фактично провели піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі та вводять вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не позбавило впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.

У вересні Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керуючої ради ICAO при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

Росія
Китай
аеропорти
Читайте також:
Київстар
20 грудня, 2023 середа
"Київстар" повідомив, що усунув проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом після ранкового збою
Мобілізація, повістки
20 грудня, 2023 середа
"У лікарнях - дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти": Фітьо із Сухопутних військ про вручення повісток
РФ вдарила по складу Червоного Хреста в Херсоні
20 грудня, 2023 середа
Росіяни вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні: знищено запаси гумдопомоги
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 грудня
06:32
сектор Газа
Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази
06:25
Швейцарія
Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку
06:18
Ентоні Блінкен
Якщо ми хочемо вирішити проблеми нашого народу, то ми повинні інвестувати у союзників, - Блінкен про підтримку України
06:10
Молдова
Молдова отримала сучасний радар для системи ППО
05:58
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Данія долучиться до коаліції США із захисту цивільних суден в Червоному морі
05:39
Нідерланди
Для захисту від диверсій: Нідерланди купують кораблі та обладнання
05:05
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Два вирішальні голи Мудрика вивели "Челсі" у півфінал Кубка англійської ліги
04:37
терористи ХАМАС
ХАМАС відмовився від перемир'я з Ізраїлем і висунув нові вимоги, - WSJ
04:09
Оновлено
ППО
Росія атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині
03:42
Володимир Зеленський колаборанти Слуга Народу Верховна Рада
Діловий партнер Зеленського є громадянином РФ з бізнесом у Криму, а його невістка – нардепка від Слуги Народу, – "Схеми"
03:14
5G
У Китай майже 30% базових станцій мобільного зв’язку перейшли на 5G
02:46
Хезбола, Ліван
Авіація Ізраїлю атакувала командний центр "Хезболли" у Лівані
02:19
Трамп
Трамп намагається затягнути судовий процес у одній зі справ, відкритих проти нього
01:51
КНДР
У США заявили, що КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів з боєприпасами
01:23
Віктор Орбан
Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС
01:14
НАТО, державний прапор України
Рада Україна-НАТО у січні проведе перше засідання за участю начальників генштабів
00:54
транспорт аеропорти Молдова світ
RMO замість KIV: Молдова змінить пострадянський код аеропорту Кишинева
00:23
Аеропорт Львів зима
Данілов назвав чотири компоненти відновлення авіасполучення в Україні
00:22
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Деонтей Вайлдер (праворуч)
Джошуа та Вайлдер домовилися про два поєдинки. Вони відбудуться за однієї умови
00:10
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Досягнуто певного прогресу": у Білому домі розповіли, коли конгрес може проголосувати за допомогу Україні
2023, середа
20 грудня
23:14
Оновлено
Збірна Сербії, Євро-2024, Сербія
УЄФА надав фіналісту Євро-2024 дозвіл провести матч із Росією
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп це катастрофа для України, наступний рік буде для нас вирішальним, - військовий експерт Бадрак
23:04
хакери
Українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу", - ЗМІ
22:40
на фото Володимир Зеленський
Американський журналіст запустив фейк про переговори України і Росії
22:32
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Це є держтаємницею, РФ може відреагувати на заяву Зеленського про мобілізацію 500 тисяч людей, - полковник СБУ Костенко
22:11
Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
"Інформації має бути більше": Зеленський пообіцяв спростити доступ журналістів на фронт
21:49
Авдіївка
Сили оборони відбили за добу 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку, - Генштаб
21:23
Збірна України з футзалу
Україна перемогла Польщу та вийшла на ЧС-2024 з футзалу
21:12
Михайло Фрідман
СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана
20:58
Польща
Новий уряд Польщі змінив керівників державних ЗМІ, лідер і депутати ПіС влаштували протест
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні варто орієнтуватись не на 1 млн FPV дронів, а на 2 млн протягом року. Колонка Сергія Згурця
20:52
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Сі Цзіньпін заявив під час зустрічі з Байденом, що Пекін возз’єднає Тайвань з Китаєм "мирним шляхом", - NBC News
20:43
Вірменія
У Вірменії на місяць призупинили діяльність російського агентства Sputnik
20:41
Ексклюзив
Зварювальник підприємства "Пожмашина"
Закиди Держаудитслужби до бізнесу про надприбутки під час війни є диверсією, - гендиректор ТОВ "ПК "Пожмашина"
20:31
застосунок Дія
У Дії з'являться ветпаспорти домашніх тварин
20:09
OPINION
Лєна Чиченіна
Вимогу вивчити мову росіяни у Латвії називають репресіями
20:08
У Нью-Йорку пройшла акція, присвячена вкраденим росією українським дітям
"Не повернуться додому на свята": в Нью-Йорку пройшла акція, присвячена викраденим Росією українським дітям
20:02
нафта танкер корабель
На шляху до Індії "застрягли" майже 5 млн барелів російської нафти, - Bloomberg
19:36
Нідерланди_ прапор
Парламент Нідерландів відсторонив трьох депутатів проросійської партії FVD від засідань
19:22
Чорне море, Крим
Пияцтво, побиття молоді, хамство жінкам: у Криму жителі Красногвардійська обурені поведінкою окупантів, - "Атеш"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV