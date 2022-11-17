Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська пропаганда завжди активно діє, коли щось відбувається. Є багато інформації в інтернеті, яка звинувачує Україну. Але офіційно у Польщі наголошують, що не звинувачують Україну, у всьому винна Росія. У польських політиків, журналістів та суспільства немає сумнівів, хто винний у падінні ракети", - зазначила Залевська.

За словами журналістки, ще у 2014 році потужно спрацювали російські пропаганди.

"Люди в Польщі зараз бояться, і так набагато легше діяти російській пропаганді. Люди бояться, тому що немає відповідей на багато запитань. Російська пропаганда небезпечна навіть, якщо вона є тролем. Коли люди бояться, то пропаганді легше діяти", - підкреслила Залевська.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.

Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb