Коли люди бояться, російській пропаганді легше діяти, - журналістка Залевська
Польська журналістка Б'янка Залевська зауважила, що російська пропаганда небезпечна й завжди з’являється в інформаційному просторі
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російська пропаганда завжди активно діє, коли щось відбувається. Є багато інформації в інтернеті, яка звинувачує Україну. Але офіційно у Польщі наголошують, що не звинувачують Україну, у всьому винна Росія. У польських політиків, журналістів та суспільства немає сумнівів, хто винний у падінні ракети", - зазначила Залевська.
За словами журналістки, ще у 2014 році потужно спрацювали російські пропаганди.
"Люди в Польщі зараз бояться, і так набагато легше діяти російській пропаганді. Люди бояться, тому що немає відповідей на багато запитань. Російська пропаганда небезпечна навіть, якщо вона є тролем. Коли люди бояться, то пропаганді легше діяти", - підкреслила Залевська.
- 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
- Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.
- Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.
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