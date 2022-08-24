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Коли він був любителем і смоктав груди матері, я був чемпіоном, - Ф'юрі низько висловився про Усика

24 серпня, 2022 середа
20:47
Спорт Тайсон Ф'юрі

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що не бачить загрози з боку володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика і поглузував над українцем

Про це повідомляє talkSport.

За словами Ф'юрі, він не поважає Усика.

"Я міг би перемогти Усика після тижня тренувань. Оскільки він крузер, то мої кулаки пройдуть прямо крізь нього. Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великобританії у важкій вазі. У аматорах він боксував у вазі 75 кг. Тому я називаю його середньоваговиком. Я ніколи не казав, що це буде легка робота. Але ці розмови про легенду P4P – нісенітниця, я не даю йому високу оцінку. Я не поважаю Усика і не вважаю його хорошим бійцем", – сказав британський боксер.

Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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Україна
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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