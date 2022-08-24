Коли він був любителем і смоктав груди матері, я був чемпіоном, - Ф'юрі низько висловився про Усика
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що не бачить загрози з боку володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика і поглузував над українцем
Про це повідомляє talkSport.
За словами Ф'юрі, він не поважає Усика.
"Я міг би перемогти Усика після тижня тренувань. Оскільки він крузер, то мої кулаки пройдуть прямо крізь нього. Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великобританії у важкій вазі. У аматорах він боксував у вазі 75 кг. Тому я називаю його середньоваговиком. Я ніколи не казав, що це буде легка робота. Але ці розмови про легенду P4P – нісенітниця, я не даю йому високу оцінку. Я не поважаю Усика і не вважаю його хорошим бійцем", – сказав британський боксер.
Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- Проте 24 серпня Ф'юрі наголосив, що погодиться провести поєдинок проти Усика лише за $500 млн.
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