Командування Чорноморського флоту РФ заборонило кораблям виходити з бухти в Севастополі через втрату крейсера "Москва", тому вони не можуть наступати на Україну, - Геращенко

Про це заявив радник очільника МВС Антон Геращенко.



За інформацією розвідки, командування Чорноморського флоту заборонило суднам ВМС РФ виходити з бухти тимчасово окупованого Севастополя, поки не будуть встановлені причини загибелі крейсера "Москва" та знайдена ефективна протидія українським протикорабельним ракетам "Нептун".



"Таким чином російський флот виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого українського Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в українських територіальних водах через загрозу втрати інших кораблів", - наголосив Антон Геращенко.



Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не підлягає відновленню.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.

А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва".

В тимчасово окупованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером "Москва".

Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами".

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