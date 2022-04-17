Командування Чорноморського флоту РФ заборонило кораблям виходити з бухти в Севастополі через втрату крейсера "Москва", тому вони не можуть наступати на Україну, - Геращенко
Командування Чорноморського флоту РФ не дає своїм кораблям виходити з бухти в Севастополі до встановлення причин затоплення крейсера "Москва", тому вони не здатні планувати наступ у територіальних водах України
Про це заявив радник очільника МВС Антон Геращенко.
За інформацією розвідки, командування Чорноморського флоту заборонило суднам ВМС РФ виходити з бухти тимчасово окупованого Севастополя, поки не будуть встановлені причини загибелі крейсера "Москва" та знайдена ефективна протидія українським протикорабельним ракетам "Нептун".
"Таким чином російський флот виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого українського Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в українських територіальних водах через загрозу втрати інших кораблів", - наголосив Антон Геращенко.
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