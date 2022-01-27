Комітет Ради буде вимагати матеріали внутрішнього розслідування розстрілу нацгвардійцем п'ятьох людей в Дніпрі, - нардеп Осадчук

Про це він сказав у ефірі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Щодо жахливого інциденту, який сьогодні стався - безумовно, це треба розслідувати. Комітет з правоохоронної діяльності дуже болісно це сприйняв, в тому числі, у нас багато людей з Дніпра. Вони добре знають цей об'єкт, тому для них це майже особиста історія. Комітет буде тримати на особистому контролі внутрішнє розслідування", - заявив Осадчук.



За його словами, Комітет повідомив МВС, "що ми будемо витребувати матеріали внутрішнього розслідування".



"Щоб не бути огульними і бачити задокументованів факти. Ми будемо оцінювати дії керівнцитва, тому що, я чув заяву президента Зеленського, який одразу розповідає про кадрові рішення. Я розумію, що президент має натякати на якесь топ-керівництво, тому що звільнення якогось топ-керівника - це ж не рівень президента. Спершу треба провести розслідування, чи підтвердяться чутки, що цей хлопець нібито звертався з повідомленнями про порушення і на них не було реакції. Тобто там якась історія образ, напевно була. Ми, як комітет, хотіли б керуватися фактами доведеними для того, щоб робити висновки", - додав нардеп.



Він зазначив, що Україна не може довести переведення на контрактну армію до кінця.



"Мова про те, що ми всі хотіли мати контрактну армію. Ми не лише призиваємо строковиків, але ж ці хлопці мають доступ до зброї. Вони, в основному, підмітають плаци. За час служби, якщо вони потрапляють 1-2 рази на стрільби - це добре. Насправді, якоїсь практичної користі для обороноздатності - строкова служба не несе. Цими хлопцями закитають різні дірки, в тому числі залучають до охорони.Ми маємо розуміти, що вони не мають достатньої підготовки - ні бойової, ні стрілецької, ні психологічної", - сказав Осадчук.



Він додав, що ця історія може стати підставою для повернення до теми реформи армії і доступу до зброї виключно професійних і підготовлених людей.



"Ми розуміємо, що бажаючих іти в армію на строкову службу - не так вже й багато. Я розумію, що у військоматів є свої плани і вони беруть всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору. Звичайно, це теж про якість медичного обстеження, роботи експертів. Це все буде у службовому розслідуванні. Воно не просто має дати відповідь щодо деталей цього інциденту, а мають вивчити всю історію цього хлопця: як він потрапив до лав війська, то його затвердив і так далі", - заявив нардеп.



Він закликав не робити поспішних висновків.



"Я б застеріг би міністерство чи Офіс президента робити будь-які кроки з точки зору піару. Ще раз - потрібно спокійно розібратися, це потребує певного часу (я не думаю, що надто великого), але тиждень - два це має зайняти і тоді комітет буде це окремо розглядати. Я не виключаю, що ми будемо мати окреме закрите засідання для розгляду цього питання", - підсумував Осадчук.

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