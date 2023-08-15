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Компанія Tesla представила дві нові дешевші версії седана Model S і позашляховика Model X

15 серпня, 2023 вiвторок
12:08
Технології Tesla авто

Компанія Tesla представила у США дві дешевші версії свого седана Model S і позашляховика Model X, проте з меншим запасом ходу, таким чином продовжуючи зосереджуватися на зниженні витрат заради збільшенню продажів

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нові Model S і X коштуватимуть 78 490 і 88 490 доларів США відповідно, що приблизно на 10% дешевше, ніж попередні бюджетні моделі. Вони будуть доступні для доставки починаючи з вересня-жовтня цього року.

Найнижча ціна на автомобілі стосується електрокарів з "перлинно-білим" екстер’єром і повністю чорним салоном, інші кольори коштуватимуть дорожче.

Зокрема зазначається, що новий седан Model S має запас ходу до 515 км, що менше, ніж у попередніх версіях із запасом ходу до 652 км. Новий позашляховик Model X має запас ходу до 433 км, що менше, ніж у попередніх версіях із запасом ходу до 560 км.

Автовиробник з Остіна, штат Техас, знизив ціни в США, Китаї та на інших ринках з кінця минулого року та запропонував інші стимули для зменшення своїх запасів, намагаючись захиститися від конкуренції та економічної невизначеності.

Останні новини про компанію 

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.

6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також 7 липня повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

20 липня повідомлялося, що генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про можливе продовження зниження цін на електромобілі у зв'язку з тим, що світова економіка переживає турбулентні часи.

14 серпня повідомлялося, що компанія Tesla Inc знизила ціни в Китаї на свої моделі Model Y з 14 серпня на 14 000 юанів ($1 934,58).

Світ
Китай
Ілон Маск
США
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