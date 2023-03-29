Контролюємо можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі разом з партнерами, - українська розвідка
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі та відстежує ситуацію у РФ разом із партнерами
Про це інформує представник ГУР МО України Андрій Черняк.
"Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема де розташовані російські підрозділи. Контролюємо ситуацію і всередині Росії", – каже Черняк.
Представник української розвідки наголошує, що контроль розміщення ядерної зброї – пріоритетне завдання, як для наших спецслужб, так і для світової спільноти.
"Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше", – додав Черняк.
Також ГУР вважає, що заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі є черговим шантажем рашистів.
- 25 березня Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції.
- 27 березня МЗС Китаю підкреслило, що Пекін не схвалює намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
- 29 березня президент США Джо Байден сказав, що стурбований рішенням Володимира Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі.
- Рішенням про розташування ядерної зброї в Білорусі російський диктатор Володимир Путін підірвав авторитет лідера Китаю Сі Цзіньпіна, пише Bloomberg.
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