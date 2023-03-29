Про це інформує представник ГУР МО України Андрій Черняк.

"Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема де розташовані російські підрозділи. Контролюємо ситуацію і всередині Росії", – каже Черняк.

Представник української розвідки наголошує, що контроль розміщення ядерної зброї – пріоритетне завдання, як для наших спецслужб, так і для світової спільноти.

"Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше", – додав Черняк.

Також ГУР вважає, що заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі є черговим шантажем рашистів.