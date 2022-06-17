Кремль буде під санкціями, доки не досягне справедливої угоди з Києвом, - Шольц
Після візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктувати умови будь-яких угод може лише Україна
Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини телеканалу ZDF.
"Санкції, які були введені, залишаться чинними до тих пір, допоки не буде досягнуто справедливої угоди з Україною", - заявив Шольц.
За його словами, прийнятність умов угоди може визначити лише українська сторона, "це не може і не диктуватиме ніхто в Європі".
Канцлер також додав, що у розмовах з президентом Путіним неодноразово говорив про неприпустимість "продиктованого миру". Крім того, Шольц заявив, що "Німеччина не змириться з анексією Криму", оскільки "це було б порушенням міжнародного права".
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- Уранці 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом. Пізніше до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс.
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