Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини телеканалу ZDF.

"Санкції, які були введені, залишаться чинними до тих пір, допоки не буде досягнуто справедливої ​​угоди з Україною", - заявив Шольц.

За його словами, прийнятність умов угоди може визначити лише українська сторона, "це не може і не диктуватиме ніхто в Європі".

Канцлер також додав, що у розмовах з президентом Путіним неодноразово говорив про неприпустимість "продиктованого миру". Крім того, Шольц заявив, що "Німеччина не змириться з анексією Криму", оскільки "це було б порушенням міжнародного права".

Макрон пообіцяв, що від України не вимагатимуть поступок, Шольц зажадав, щоб Росія відвела війська і погодилася на перемовини

Нагадаємо, у Києві пройшла зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії

Уранці 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом. Пізніше до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс.