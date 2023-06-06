Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В останні місяці ці події лише набирають обертів. Збільшується географія діяльності повстанців, збільшується кількість учасників цих акцій, і зрештою ми повинні розглядати не лише окремо взяті події на Бєлгородщині, але в цілому так звана Російська Федерація сьогодні - це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів", - каже Юсов.

Представник ГУР розповів, що події на Бєлгородщині демонструють неадекватність центральної влади.

"Все що-небудь боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях, а на території самої Росії - безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитись у різних куточках цієї території, яка зараз називається РФ", - наголосив Юсов і додав, що події торкнуться і Московського регіону.

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Повідомляється, що Кремль наразі не перекидає з України війська, а намагається обмежитись внутрішніми ресурсами.

"Є інформація про підготовку таких заходів. Але той факт, що вони вже залучають власні збройні сили, в тому числі армійську авіацію, артилерію - це вже факт доведений, і відповідно далі приховувати, що нічого не відбувається, путінський режим уже просто не в змозі", - зазначив Андрій Юсов.

Атака дронів на Росію

Вранці 30 травня дрони врізалися в будинки в Москві та Підмосков'ї. РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, три з яких потрапили по житлових будинках. При цьому в міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.

В ніч на 3 травня у центрі Москви пролунали вибухи - російська влада заявила про атаку дронів на Кремль та традиційно звинуватила Україну. Росіяни стверджували, що ППО нібито збила безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.

Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території. Проте в розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.