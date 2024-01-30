Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою на 2 місяці, але зменшили розмір застави
Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва до кінця березня, водночас зменшивши йому розмір застави
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду", - зазначає САП.
Відомо, що запобіжний захід тримання під вартою діятиме до 29 березня.
Суд також вирішив зменшити розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн. Якщо відповідну суму буде внесено, Князєв зможе вийти з-під варти, а на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу Князєва
15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.
Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.
Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою.
Пізніше, 11 липня, ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня. 26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.
2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.
27 грудня Печерський районний суд Києва визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.
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