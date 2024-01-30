Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою на 2 місяці, але зменшили розмір застави

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду", - зазначає САП.

Відомо, що запобіжний захід тримання під вартою діятиме до 29 березня.

Суд також вирішив зменшити розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн. Якщо відповідну суму буде внесено, Князєв зможе вийти з-під варти, а на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.