Ексголову Верховного суду Князєва визнали винним в одержанні дорогого подарунка. Деталі

Про це інформує НАЗК.

Вказано, що Князєв у 2017 році отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі столиці площею 133 кв.м. Вартість оренди була суттєво нижчою за мінімальну і становила одну тисячу гривень в місяць.

Суд визнав це порушенням ч. 2 ст. 23 закону України "Про запобігання корупції", згідно з яким суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

"Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та конфіскував подарунок в 906 600 грн", - додали в НАЗК.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою.

Пізніше, 11 липня, ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня. 26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.

2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.