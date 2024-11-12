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Головна Кримінал Екскерівнику Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці

Екскерівнику Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці

Юлія Лаврук
12 листопада, 2024 вiвторок
14:59
Кримінал

Правоохоронці оголосили підозру в службовій недбалості екскерівнику Київського метрополітену через підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями метро "Либідська" та "Деміївська"

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП "Київський метрополітен", не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. 

Крім того, за словами правоохоронців, він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

"Наслідком невиконання цих обов'язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Зазначимо, що в липні цього року, підозру в службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" також оголосили начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру Київського метрополітену. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня того ж року між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював  човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями стало неякісне проєктування та будівництво ділянки.

У серпні власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт "Автострада" Максим Шкіль повідомив, що ремонтні роботи в тунелі на синій гілці столичного метро до 10 вересня повністю завершать, що дасть змогу відновити рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська" до 15 вересня.

Наприкінці літа між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" пройшов перший пробний проїзд. Вже 12 вересня в Києві відновили повноцінний рух поїздів між станціями метро "Героїв Дніпра" - "Теремки".

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
транспорт
новини Києва
Офіс генпрокурора
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