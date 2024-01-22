Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи підозрюваних у держзраді експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва та екстопменеджера Кононенка

Про це повідомляє пресслужба Мінʼюсту.

"22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича", - йдеться у повідомленні.

Мінʼюст просить стягнути:

більш як 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок)

корпоративні права більш ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах компаній "МОТОР-ГАРАНТ", "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ"

частки Богуслаєва і Кононенка в статутному капіталі фірми "ЖЕКОН"

майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки;

чималу кількість вогнепальної зброї.

Що відомо про справу Богуслаєва

У січні 2021 року Україна наклала обмежувальні заходи на групу китайських компаній Skyrizon, що намагалася придбати стратегічне українське підприємство "Мотор Січ".

Після цього СБУ заявила про запобігання рейдерському захопленню у Запоріжжі підприємства "Мотор Січ".

24 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо націоналізації підприємства "Мотор Січ".

23 жовтня 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі.

1 лютого 2023 року Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".

У розпал війни бізнесмен з України Олександр Богуслаєв купує коштовну нерухомість у Франції. Його батько В’ячеслав Богуслаєв зберігає вплив на запорізький завод "Мотор Січ" і має бізнес у Росії. Партнер Богуслаєва-старшого й топменеджер "Мотор Січі" Петро Кононенко спонсорує патріарха РПЦ Кіріла. Пов’язані з Богуслаєвим і Кононенком фірми регулярно заробляють на контрактах із росгвардією й ФСБ.