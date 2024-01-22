Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи підозрюваних у держзраді експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва та екстопменеджера Кононенка
22 січня Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів підозрюваних у держзраді експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва й екстопменеджера компанії Петра Кононенка
Про це повідомляє пресслужба Мінʼюсту.
"22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича", - йдеться у повідомленні.
Мінʼюст просить стягнути:
- більш як 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок)
- корпоративні права більш ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах компаній "МОТОР-ГАРАНТ", "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ"
- частки Богуслаєва і Кононенка в статутному капіталі фірми "ЖЕКОН"
- майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки;
- чималу кількість вогнепальної зброї.
Що відомо про справу Богуслаєва
У січні 2021 року Україна наклала обмежувальні заходи на групу китайських компаній Skyrizon, що намагалася придбати стратегічне українське підприємство "Мотор Січ".
Після цього СБУ заявила про запобігання рейдерському захопленню у Запоріжжі підприємства "Мотор Січ".
24 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо націоналізації підприємства "Мотор Січ".
23 жовтня 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі.
1 лютого 2023 року Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
У розпал війни бізнесмен з України Олександр Богуслаєв купує коштовну нерухомість у Франції. Його батько В’ячеслав Богуслаєв зберігає вплив на запорізький завод "Мотор Січ" і має бізнес у Росії. Партнер Богуслаєва-старшого й топменеджер "Мотор Січі" Петро Кононенко спонсорує патріарха РПЦ Кіріла. Пов’язані з Богуслаєвим і Кононенком фірми регулярно заробляють на контрактах із росгвардією й ФСБ.
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