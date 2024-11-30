Публічне СЗЧ Гнезділова: суд продовжив військовому запобіжний захід

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що на засіданні суду сторона захисту знову клопотала про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з триманням під вартою. Адвокати наголосили, що їхній підзахисний не має намірів перешкоджати, переховуватися та впливати на свідків, тож обвинувачення необґрунтовані та бездоказові.

Вони підтвердили, що Гнезділов дійсно вчинив злочин - самовільно залишив частину, втім, адвокати не погодились у звинувачені в дезертирстві, оскільки військовий залишив службу не назавжди, а тимчасово. За їхніми словами, Гнезділов "не переховувався від слідства і зробив це (СЗЧ, - ред.) аби сталися зміни".

На засіданні військовий закликав переглянути підходи до ротації та мобілізації.

"Не може бути так, що одні три роки тримають фронт, а інші залишаються в тилу, нічого не роблячи. Україні потрібна справедлива система розподілу обов'язків і чітка дорожня карта дій для досягнення перемоги", - сказав він.

Військовий заявив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини щодо відхилення судом апеляції щодо зміни запобіжного заходу. Крім того, сторона захисту подала скаргу до уповноваженого Верховної Ради справ людини щодо утримання військовослужбовців у СІЗО.

В результаті суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 січня 2025 року. Адвокати заявили, що найімовірніше оскаржуватимуть це рішення.

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.

ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.

11 жовтня Гнезділова відправили під варту на два місяці, а згодом відмовили у зміні запобіжного заходу.