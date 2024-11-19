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Публічне СЗЧ Гнезділова: суд залишив військового під вартою

Ольга Бабишена
19 листопада, 2024 вiвторок
15:29
Кримінал Сергій Гнезділов

Київський апеляційний суд у вівторок, 19 листопада, залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, якого підозрюють у дезертирстві

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Про це інформує hromadske.

Вказано, що апеляцію захисту на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня, відхилили. Прокурор заявив, що райсуд визнав підозру обґрунтованою, а тримання під вартою є необхідним.

Адвокат Гнезділова натомість просив про зміну запобіжного заходу на такий, що не передбачає тримання під вартою. Він також просив суд визнати затримання військового незаконним. Суддя зазначила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді.

На засіданні були присутні знайомі Гнезділова, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. З собою вони мали плакати з гаслами: "Поверніть права захисникам", "Протест не дорівнює порушення закону", "Твоя воля сильніша за політичну" тощо. 

Понад десять людей висловили бажання взяти військового на поруки, втім, їхні клопотання суд також відхилив. 

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.

ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.

11 жовтня Гнезділова відправили під варту на два місяці. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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