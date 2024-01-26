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Скарга ексрозвідника Червінського на бездіяльність ДБР: суд розглядає апеляцію у справі

26 січня, 2024 п'ятниця
15:24
Кримінал

Колишньому розвіднику Роману Червінському відмовили у скарзі на Державне бюро розслідувань: у Київському апеляційному суді у п'ятницю, 26 січня, відбувається розгляд апеляції у справі

Про це з зали суду повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Ексрозвідник скаржився на бездіяльність слідчих Державного бюро розслідувань, які відмовилися вносити відомості до ЄРДР та почати розслідування. Червінський указував на факт внесення слідчими неправдивих відомостей у підозру. 

Прокурор на засідання не з’явися, конвой підозрюваного Романа Червінського не доставив. Адвокати просять суд перенести засідання, заявляючи, що, оскільки заявником скарги є Червінський, важливо, аби він особисто був присутнім на розгляді апеляції. 

Водночас у суді апелюють, що Червінському пропонували бути присутнім на засіданні дистанційно. 

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили про самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення й порушують усі конституційні права.

Згодом ексрозвідник подав скаргу на бездіяльність слідчих Державного бюро розслідувань, які відмовилися вносити відомості до ЄРДР та почати розслідування. Шевченківський райсуд Києва відмовив Червінському у скарзі. 

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
ДБР
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