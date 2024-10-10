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Смертельна ДТП із нацгвардійцем: екссуддя Тандир перебуватиме під вартою ще два місяці

Ольга Бабишена
10 жовтня, 2024 четвер
17:34
Кримінал суддя Олексій Тандир

Суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексієві Тандиру, який 26 травня минулого року на смерть збив нацгвардійця на блокпості

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Про це інформують Ґрати

Про продовження арешту без права внесення застави клопотав прокурор Михайло Доманіцький. Він наголосив, що раніше заявлені ризики переховування обвинуваченого та можливого тиску на свідків не зменшились. Водночас адвокат екссудді клопотав про заміну запобіжного заходу на заставу або домашній арешт.

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Тандиру на 2 місяці.

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди на блокпості в Києві, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Хоча сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя з поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня 2023 року суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також установили, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 

3 серпня 2023 року ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня 2023 року стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

21 серпня 2023 року обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня 2023 року суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб. 19 грудня 2023 року Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого 2024 року, а пізніше – до 12 квітня.

У квітні 2024 року Вища рада правосуддя схвалила подання про звільнення з посади судді Олексія Тандира.

У липні 2024 року Тандиру продовжили арешт до кінця літа.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Суспільство
Україна
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