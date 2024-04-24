Загибель нацгвардійця в ДТП: звільнення судді Тандира підтримала Вища рада правосуддя

Про це ВРП повідомила у Telegram.

Зазначено, що Вища рада правосуддя сьогодні, 24 квітня, ухвалила рішення притягнути суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

"У разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя", - додають у повідомленні.

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем за участі Тандира

ДТП сталася 25 травня 2023 року о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350, рухаючись проспектом Берестейським у Києві повз блокпост, на смерть збив військовослужбовця Нацгвардії. За кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області, Олексій Тандир. Йому повідомили про підозру. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомлялося, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду.

Вища рада правосуддя 29 серпня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу.

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб.

19 грудня Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, пізніше – до 12 квітня, а відтак – до 2 червня 2024 року.