Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю

Про це у коментарі Укрінформу повідомив його адвокат Микита Чекман.

За його словами, запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обовʼязків продовжили на два місяці. Наступне засідання у справі заплановане на вересень.

Адвокат додав, що митрополит перебуває на стаціонарному лікуванні в одній із лікарень Києва: у нього різко погіршилось самопочуття.

Що відомо про провадження проти митрополита УПЦ МП Павла Лебедя

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло (Лебідь) радів через те, що у Херсоні майорять російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі.

29 травня 2023 року митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня 2023 року продовжили домашній арешт.

13 липня 2023 року СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя).

14 липня 2023 року Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня 2023 року з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.

7 серпня 2023 року адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень.

Пізніше, 9 серпня 2023 року, СБУ повідомила, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла (Лебедя), на псевдо Паша Мерседес, не вплине на справедливий розгляд справи.

Солом'янський районний суд 11 серпня 2023 року продовжив строк дії обов'язків для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

14 серпня 2023 року адвокат митрополита Микита Чекман повідомив, що Павла (Лебедя) було доставлено до кардіологічного відділення однієї з київських лікарень. Йому зробили операцію.

Згодом Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Митрополита обвинувачують у виправданні агресії РФ проти України.

29 листопада 2023 року відбулося підготовче судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Павла (Мерседеса) Лебедя.

30 квітня Печерський районний суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита.