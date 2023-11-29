Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Печерському суді розглядають справу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя
Ексклюзив

У Печерському суді розглядають справу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя

29 листопада, 2023 середа
12:43
Кримінал Суд. Павло «Мерседес»

У Печерському районному суді Києва в середу, 29 листопада, розглядають підготовче судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Павла (Мерседеса) Лебедя

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко з зали суду. 

Прокурор подає клопотання про продовження строку дії обмежень, накладених на митрополита Павла. Водночас захисники клопочуть про відвід судді Світлани Гречаної. 

Суд. Павло «Мерседес»

Фото: Катерина Галко

"Я ніколи не був на стороні російської агресії, не підтримував. Все, що вони пишуть (прокурори, - ред.) це неправда. Я стою сьогодні перед вами (суддею, - ред.) і перед Богом, якому я служу", - сказав митрополит УПЦ МП. 

Він також заявив, що це йому нагадує "історію 1917-го року, це одна й та сама історія". 

Суд. Павло «Мерседес»

Фото: Катерина Галко

Що відомо про провадження проти митрополита УПЦ МП Павла Лебедя

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло (Лебідь) радів через те, що у Херсоні майорять російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя). 

14 липня Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.

7 серпня адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень.  

Пізніше, 9 серпня, СБУ повідомила, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла (Лебедя), на псевдо Паша Мерседес, не вплине на справедливий розгляд справи.

Солом'янський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обов'язків для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)  

14 серпня адвокат митрополита Микита Чекман повідомив, що Павла (Лебедя) було доставлено до кардіологічного відділення однієї з київських лікарень. Йому зробили операцію.

Згодом Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Митрополита обвинувачують у виправданні агресії РФ проти України. 

Суспільство
Україна
УПЦ МП
Читайте також:
Дмитро Кулеба
28 листопада, 2023 вiвторок
Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ на рівні МЗС через участь у ньому Лаврова
обстріл, ППО
29 листопада, 2023 середа
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 21 БПЛА та 2 ракети Х-59
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
28 листопада, 2023 вiвторок
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Ірина Федорів
Доля судді Львова з російським паспортом залежить від двох "але"
13:52
Єнс Столтенберг
Столтенберг підтвердив дані Генштабу ЗСУ про втрати російської армії
13:47
Володимир Мединський
У Путіна заявили, що Київ урятував би сотні тисяч життів, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року. В ОП відреагували
13:45
Володимир Завадський
На війні в Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського
13:45
Аналітика
санкції проти Росії
Порівняння міжнародних та українських персональних санкцій проти російської агресії. Дослідження YouControl
13:28
Петер Сіярто
"Що більше зброї, то довше триватиме війна": Сіярто підтвердив відмову Угорщини допомагати Україні
13:24
Чехія Україна
Чеські депутати схвалили продовження терміну навчання українських військових на наступний рік
13:22
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Україні потрібен взимку "захисний щит", - глава МЗС Німеччини
13:03
Книги року ВВС-2023
"Книга року BBC-2023": оприлюднили короткі списки літературної премії
13:01
Оновлено
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня
12:58
Оновлено
Кирило Буданов
Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком і ртуттю, - джерела
12:45
Дмитро Кулеба
"Запропонуйте подібне своїм урядам": Кулеба різко відповів тим, хто схиляє Україну до територіальних поступок
12:42
Оновлено
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Кількість загиблих через негоду в Україні зросла до 12
12:39
Росіяни значно збільшили активність на Таврійському напрямку, залучають бронетехніку
12:30
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві
12:20
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, скільки снарядів з обіцяного ЄС мільйона вже отримала Україна
12:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Міненерго розповіли про стан працівників шахти в Торецьку, поранених унаслідок атаки РФ 28 листопада
12:13
Координаційний штаб
Ми готові обміняти "всіх на всіх", але РФ не хоче бачити своїх військових удома, - представник Координаційного штабу
12:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну, а отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада
12:06
Російський газ
Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times
12:03
OPINION
Сергій Таран
Переворот у європейській системі безпеки
12:01
Електроенергія
В Україні вийшов з ремонту один із блоків ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 29 листопада
11:56
Ексклюзив
Мар'яна Безугла
Заяви Безуглої шкодять "Слузі Народу", вона може діяти в інтересах третьої сторони, - військово-політичний оглядач Коваленко
11:49
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив
11:45
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Розпочалося перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні голів МЗС: головні теми
11:35
Ексклюзив
Маріанна Буданова
Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко
11:15
Сергій Бочковський
Помер колишній голова ДСНС Сергій Бочковський
11:05
Ексклюзив
ппо
Мобільні групи зі знищення "шахедів" показують високу ефективність у складних погодних умовах, - Згурець
11:04
Бустерна доза
ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон": щеплення безоплатне
10:56
На фото: військові
Росія почала частіше застосовувати касетні авіабомби, - британська розвідка
10:52
В ОК "Північ" розповіли, як змінилася ситуація на прикордонні Чернігівщини й Сумщини з настанням холодів
10:47
Привласнили 5 га землі стратегічного значення на Київській ГЕС: ДБР викрило учасників злочинної організації
10:26
вимкнення електроенергії
Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар і євро
10:24
Атака будівлі окупантів
На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів: ліквідовано 5 загарбників
10:19
Microsoft випустила "потворний" светр з шпалерами Windows XP
"На тобі краще, ніж у моніторі": Microsoft випустила "потворний" светр зі шпалерами Windows XP
10:13
Публікував роботу ППО
Публікував у TikTok роботу ППО в Одесі: СБУ затримала підозрюваного
10:13
Сергій Рябков
"Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО
10:01
Москва_Кремль
Росіяни планують взимку вивезти 10 тис. дітей з ТОТ до Москви на ВДНГ, - Луганська ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV