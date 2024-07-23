Суд вчергове арештував супер'яхту Медведчука Royal Romance
За матеріалами Державного бюро розслідувань суд вчергове арештував супер'яхту колишнього народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Royal Romance
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження на основі зібраних підрозділами фінансової розвідки України доказів щодо належності яхти Royal Romance звинуваченому в державній зраді Медведчуку.
За цими матеріалами Печерський районний суд Києва 19 липня задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора щодо арешту яхти та передачу її до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Повідомляється, що слідство володіє даними щодо можливої незаконної легалізації майна Медведчуком. Йдеться про фіктивний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина.
Також арешт на це та інше майно Медведчука застосовувався і за іншими кримінальним провадженням Державного бюро розслідувань.
- 15 травня повідомлялось, що арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance, яка належала колишньому народному депутатові Віктору Медведчуку, набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України.
Що відомо про діяльність Медведчука в Україні
12 квітня 2022 року Служба безпеки України затримала лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Йому оголосили підозру в держзраді. У червні 2022 року було завершене досудове розслідування у цій справі.
У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук. 21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.
У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства. У лютому 2023 року Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.
24 травня 2023 року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.
У червні 2023 року ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.
24 травня 2023 року він був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.
У серпні 2023 року Медведчук подав позов на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. У березні цього року стало відомо, що Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні.
У резолюції, ухваленій 25 квітня цього року в Страсбурзі, Європарламент закликав Брюссель і країни-члени ЄС запровадити санкції проти Медведчука
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