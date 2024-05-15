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Арештована супер'яхта Медведчука перейшла в юрисдикцію України

15 травня, 2024 середа
11:55
Суспільство яхта Royal Romance
Зміст

Арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance, яка належала колишньому народному депутатові Віктору Медведчуку, набула статус українського судна,  що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України

Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів 

Голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко вручив представникам АРМА свідоцтво про право плавання під державним прапором України й зазначив, що вже внесені відповідні зміни до Міжнародної морської організації.

"Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що перебуває за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Це сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України. Ми горді бути частиною цього процесу та впевнені, це майно слугуватиме в інтересах України", – зазначив Ігнатенко. 

Голова АРМА Олена Дума своєю чергою додала, що Україна "зробить усе можливе, щоб усе злочинно здобуте й виведене за кордон майно було повернуто під юрисдикцію України".

Напередодні, 14 травня, Олена Дума повідомила, що 30 квітня Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди) листом поінформував АРМА про відмову продовжувати переговори для підписання договору про організацію торгів, на яких мали продати яхту Медведчука. 

"Зазначені причини ми не розголошуємо, оскільки вони є конфіденційними. Але вони точно повʼязані з супротивом Медведчука", - додала вона

"Є й гарні новини - за умовами Конкурсу, пропозиція щодо реалізації 92-метрової яхти "Royal Romance", 1 травня була передана учаснику, який посів II місце – це Аукціонний дім Boathouse Auctions (США). АРМА вже отримало офіційне підтвердження від їх представників про початок переговорів. Наразі ми детально обговорюємо всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону", - зазначила Дума.

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

12 квітня 2022 року Служба безпеки України затримала лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Йому оголосили підозру в держзраді. У червні 2022 року було завершене досудове розслідування у цій справі.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук. 21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства. У лютому 2023 року Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата. 

24 травня 2023 року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. 

У червні 2023 року ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

24 травня 2023 року він був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

У серпні 2023 року Медведчук  подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. У березні цього року стало відомо, що Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні

У резолюції, ухваленій 25 квітня цього року у Страсбурзі, Європарламент закликав Брюссель і країни-члени ЄС запровадити санкції проти Медведчука 

  • Хорватська поліція заарештувала яхту Royal Romance, яка належить народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Вікторові Медведчуку, у березні 2022 року. Яхту заарештували в порту міста Рієка. 92-метрова Royal Romance входить до п'ятірки найбільших у світі.
  • 25 січня цього року в Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала Медведчуку.
  • 16 лютого стало відомо, що Кабінет Міністрів України погодив АРМА реалізацію продажу арештованої яхти Royal Romance
Теги:
Економіка
Україна
Віктор Медведчук
Хорватія
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