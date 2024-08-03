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У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі військових автівок

Катерина Єсікова
3 серпня, 2024 субота
14:34
Кримінал Ілюстративне фото

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які, ймовірно, причетні до підпалу військового авто в Харкові. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Зміст

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Зазначається, що в п'ятницю, близько 2-ї години ночі, до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона в Харкові. Обстежуючи прилеглу територію, правоохоронці виявили двох чоловіків, які намагалися втекти. 

"Одного з чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у телефоні громадянина інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого  громадянина, ймовірно причетного до підпалу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки через Telegram пішли на співпрацю з "роботодавцем" - за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від нього підозрювані отримали завдання - підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Затриманим повідомлено про підозру за фактами скоєного, відповідальність передбачено за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У червні невідомі підпалили військовий мікроавтобус на автостоянці в Дніпрі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

29 липня невідомі в Києві підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених.

Того ж дня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала в Одесі шістьох молодиків, які на замовлення російської спецслужби вчинили серію підпалів службових авто Сил оборони.

Днями повідомлялося, що на Харківщині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який за 40 тис. грн підпалив автомобіль військовослужбовця.

У Києві суд дав 8 років тюремного ув'язнення безробітному чоловікові, який спалив 10 військових автівок і пошкодив ще три.

Уже пізніше СБУ та Нацполіція затримали неодружену пару, яка в Київській області підпалювала військові та волонтерські авто на виконання завдання росіян.

Загалом Нацполіція спільно з СБУ викрила 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів.

У Центрі протидії дезінформації впевнені, що диверсії з підпалами автівок українських військових у тилу – це робота російського ГРУ.

Теги:
Харків
ЗСУ
поліція
Війна з Росією
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