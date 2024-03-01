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Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: чотирьох посадовців судитимуть за службову недбалість

1 березня, 2024 п'ятниця
14:22
Кримінал Київ, обстріл поліклініки

Чотирьох посадовців, які відповідали за утримання та облаштування укриттів у Деснянському районі Києва, судитимуть за обвинуваченням у службовій недбалості

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Вказано, що обвинувальні акти за обвинуваченням у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), направили щодо: 

  • директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації
  • заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
  • директора медичного закладу та його заступника

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені не проконтролювали стан укриттів та не забезпечили їх доступність для населення, а також придатність для використання у випадку оповіщення "Повітряна тривога", - йдеться у повідомленні. 

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

3 червня Голосіївський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи зачиненого укриття - директора поліклініки №3 Деснянського району Олега Шугалевича і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Шугалевича звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття.

Охоронця закладу Вадима Мишкина - єдиного, хто визнав свою провину - відправили до СІЗО на 2 місяці.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% із них придатні до використання.

Водночас ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - близько 63 тис. об'єктів, із яких близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

21 червня Голосіївський райсуд Києва відправив директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, підозрюваному в службовій недбалості у справі закритого під час обстрілу укриття, під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував запобіжний захід Ткачуку, заявивши про "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади" та особисто міського голови.

Згодом Голосіївський райсуд Києва відхилив клопотання щодо пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваного у кримінальній справі про загибель людей через зачинене укриття. 

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
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